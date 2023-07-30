Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Transferin maliyeti...

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Beşiktaş, transfer döneminin 4. ismine kavuştu. Milan forması giyen Ante Rebic, Beşiktaş yöneticisi Tarkan Ser'in özel uçağıyla İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki kanat oyuncusunu taşıyan uçak saat 16:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. İstanbul'a inen ve Beşiktaşlı taraftarların karşıladığı Rebic'in ilk sözleri; "Buraya geldiğim için mutluyum. Hocamla ve arkadaşlarımla bir an önce tanışmak istiyorum. Gelmeden önce Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu. Forma numarası olarak da 7'yi seçtim." oldu.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Beşiktaş'ın Rebic'in bonservisi için Milan'ı 500 bin euro ve bonuslarla ikna ettiği belirtiliyor.

2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Hırvat sol kanata da yıllık 2.5 milyon euro verilecek.

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