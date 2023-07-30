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Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Transferin maliyeti...

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#Transfer#Beşiktaş#Ante Rebic
Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbula geldi Transferin maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 16:13

Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'in ardından Beşiktaş bir transferine daha kavuştu. Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic, Siyah-beyazlı kulüp için İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş, transfer döneminin 4. ismine kavuştu. Milan forması giyen Ante Rebic, Beşiktaş yöneticisi Tarkan Ser'in özel uçağıyla İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki kanat oyuncusunu taşıyan uçak saat 16:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. İstanbul'a inen ve Beşiktaşlı taraftarların karşıladığı Rebic'in ilk sözleri; "Buraya geldiğim için mutluyum. Hocamla ve arkadaşlarımla bir an önce tanışmak istiyorum. Gelmeden önce Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu. Forma numarası olarak da 7'yi seçtim." oldu.

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TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Beşiktaş'ın Rebic'in bonservisi için Milan'ı 500 bin euro ve bonuslarla ikna ettiği belirtiliyor.

2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Hırvat sol kanata da yıllık 2.5 milyon euro verilecek.

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Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbula geldi Transferin maliyeti...

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#Transfer#Beşiktaş#Ante Rebic

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