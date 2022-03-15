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Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyasporun yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

FT Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir’i Wright’in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 38 yaptı ve ligde 12. sıraya yükseldi.

Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 9’a çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar son 7 haftada ise iyi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’ü 3-0, Yeni Malatyaspor’u 2-1, DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü ve 15 puan topladı.

Ligin 23. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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Antalyasporun yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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