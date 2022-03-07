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Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyasporun yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında DemirGrup Sivasspor’u 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 6 haftaya yükseltti. Kırmızı beyazlılar ligde yenilmezlik serisinde ilk 3 takım arasında yer alırken, sahasındaki yenilmezlik serisi ise 8 haftaya yükseldi.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor’u Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins’in frikikten attığı mükemmel golle 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 35’e yükseltirken haftayı 13’üncü sırada tamamladı. Antalyaspor’u Sivasspor maçında 7 bin 90 biletli seyirci takip ederken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stada giriş şartını tamamlayarak ücretsiz verilen biletlere ise 750 kadın taraftarın talep ettiği öğrenildi.

SERİ 6 HAFTA OLDU

Akrepler, ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor sonrasında oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1) ve DemirGrup Sivasspor (1-0) maçlarını kazanırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0) ve Adana Demirspor (0-0) ile berabere kalıp, hanesine 12 puan yazdırdı.

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Antalyasporun yenilmezlik serisi 6 maça çıktı


SAHASINDA YENİLMEZLİK 8’E YÜKSELDİ

Antalyaspor, sahasında oynadığı son 8 maçta rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlı ekip iç sahada Altay, Alanyaspor, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor’u mağlup ederken, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ EN İYİ 3’ÜNCÜ TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, ligde yenilmezlik serisi en iyi 3 takımdan biri konumunda. Son 6 maçını kaybetmeyen Akrepler, 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan lig lideri Trabzonspor ile 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Beşiktaş’ın ardından ligde bu kulvarda en iyi 3’üncü takım. Lig lideri Trabzonspor, tek yenilgisini aldığı Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yenilgi yüzü görmedi. Ligde 3 takımı 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fenerbahçe ile 3 maçla Fatih Karagümrük takip ediyor.

Antalyasporun yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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