Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor’u Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins’in frikikten attığı mükemmel golle 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 35’e yükseltirken haftayı 13’üncü sırada tamamladı. Antalyaspor’u Sivasspor maçında 7 bin 90 biletli seyirci takip ederken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stada giriş şartını tamamlayarak ücretsiz verilen biletlere ise 750 kadın taraftarın talep ettiği öğrenildi.



SERİ 6 HAFTA OLDU



Akrepler, ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor sonrasında oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1) ve DemirGrup Sivasspor (1-0) maçlarını kazanırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0) ve Adana Demirspor (0-0) ile berabere kalıp, hanesine 12 puan yazdırdı.

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