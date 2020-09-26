Antalyaspor'un yeni transferi Naldo ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor pazartesi günü karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

Ligde ilk iki haftayı birer beraberlik ve galibiyetle tamamlayan Antalyaspor, sahasındaki Yukatel Denizlispor maçında 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor, Denizlispor maçının taktik çalışmasını yaptı.

Kırmızı beyazlıların yeni transferi Brezilyalı stoper Naldo da antrenmanda yer aldı. Takımdan ayrı çalışan 32 yaşındaki oyuncu, fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Naldo'nun Denizlispor maçından sonraki antrenmanlarda takımla çalışması bekleniyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler ile Drole, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

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