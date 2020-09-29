Antalyaspor'un yeni transferi Mert Yılmaz kimdir?

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mert Yılmaz kimdir?

1999 doğumlu Mert Yılmaz Sağ Bek mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'a transfer oldu. Almanya'da futbola başlayan Mert Yılmaz, Almanya'nın önemli ekiplerinde forma giydi.

İlk yılları

Yılmaz, futbola Almanya'da başladı ve 15 yaşına kadar Nordberliner ve Tennis Borussia Berlin altyapılarında forma giydi.

RB Leipzig

1 Temmuz 2014 tarihinde RB Leipzig altyapısına transfer olan Yılmaz, çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Bayern Münih

1 Temmuz 2018 tarihinde Bayern Münih II takımına transfer oldu.[1]

Antalyaspor

29 Eylül 2020'de 500 bin avro bonservis bedeliyle Antalyaspor'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.