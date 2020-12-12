Antalyaspor’un vazgeçilmezi: Fedor Kudryashov

Süper Lig’de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi ile 13’üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor’da geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan 33 yaşındaki Rus oyuncu Fedor Kudryashov, bu sezon takımının en istikrarlı oyuncusu oldu. Kudryashov’u 10 maçta 886 dakika ile Veysel Sarı ile 9 maçta 810 dakika görev alan kaleci Ruud Boffin takip ediyor.



11 MAÇTA 980 DAKİKA SAHADA KALDI



Rus oyuncu Kudryashov, takımı adına bu sezon ligde oynanan 11 maçın tamamında sahada kalma başarısını gösterdi. Kırmızı beyazlı takımda bu sezon görev alan Tamer Tuna ve Ersun Yanal, Rus oyuncuyu her maçta sahaya sürdü. Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından ligde yardımcı antrenörlerin görev aldığı 2 maçta da tecrübeli oyuncu ilk 11’de yer aldı.



SADECE GAZİANTEP FK MAÇINDA OYUNDAN ÇIKTI



Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov, 11 haftada sadece ligin 5’inci haftasında oynanan Gaziantep FK maçında oyundan alındı. Kudryashov, iç sahada oynanan ve teknik direktör Tamer Tuna’nın görevde olduğu Gaziantep FK maçının 80’inci dakikasında oyundan çıktı.



GOL YA DA ASİSTİ YOK



Deneyimli oyuncu 11 maçta takımı adına mücadele ederken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi. Kudryashov, bu maçlarda sadece bir kez sarı kart gördü.