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Antalyaspor'un Nuri Şahin'le hedefi Avrupa

#Antalyaspor#Nuri Şahin#Süper Lig
Antalyasporun Nuri Şahinle hedefi Avrupa

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde takıma güzel bir hava geldiğini belirterek, 5 yıl içerisinde Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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Çetin, AA muhabirine, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile 5 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

Şahin'i takımın başına getirme kararının kolay alınmadığını aktaran Çetin, hem yönetim hem de Nuri Şahin için cesaret isteyen bir karara imza attıklarını dile getirdi.

Nuri Şahin'in, dünyanın en iyi teknik direktörleriyle çalıştığına, önemli bir bilgi birikimine sahip olduğuna dikkati çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyeri, kişiliği, takım üzerindeki etkisi ortada. Bunların hepsini değerlendirdik. Hocaya da düşünüp düşünmediğini sorduk. O da her zaman teknik direktörlük hayalinin olduğunu belirtti. Deneyimli bir ekip oluşturdu. Şu an hem takımla hem şehirle hem de çalışan ve futbolcularla çok uyumlu. Nuri Şahin'in takımın başına gelmesiyle oyun sistemi değişti. Nuri hoca ile hem oyun sistemi hem de takımın havası değişti. Takıma güzel bir hava geldi. Son dakika oyuncu değişikliklerinde bile bütün futbolcular oyuna girmek istiyor. Takımda bir kapris yok. Herkes hırsla mücadele ediyor. Göze hoş gelen bir futbol sergiliyoruz."

- "Hep bir kupa hayalimiz var"

Nuri Şahin'in taraftarla da iyi bir iletişimi olduğuna dikkati çeken Çetin, bunların hepsinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Çetin, Nuri Şahin ile yaptıkları 5 yıllık anlaşma sürecinde futbolcu yetiştirirken sportif başarı getiren bir takım olma hayalini de kurduklarını vurguladı.

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Aziz Çetin, "Şehirle bütünleşen, taraftar sayısı artan, kentte de Antalyaspor bilincini artıracak karakterde bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunların hepsi Nuri hoca gibi bir karakterle daha kolay olacaktır. Nuri Şahin ile Avrupa hayalimiz var. Bu 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de küçük yaşlardan itibaren Antalyaspor taraftarı olduğunu anlatan Çetin, "Başkandan önce bir taraftarım. Hep bir kupa hayalimiz var. Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Bu sene ligi de olabilecek en yüksek noktada bitirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Antalyaspor#Nuri Şahin#Süper Lig

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