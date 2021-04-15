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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor

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Antalyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

 

Antalyasporun konuğu Çaykur Rizespor

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