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İHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Antalyaspor’un kamp programı belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un kamp programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde başlayan Antalyaspor, birinci etap kamp çalışmasına Afyonkarahisar’da başladı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında burada hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı beyazlılar, bir günlük iznin ardından 18-28 Ağustos tarihlerinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor 2 günlük izin sonrası İstanbul’da 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe,Beşiktaş ve Sivassspor’un katılımıyla düzenlenecek olan 4’lü turnuvaya katılacak. Turnuvada ilk maçını Fenerbahçe’ye karşı oynayacak olan kırmızı beyazlılar daha sonra, 3’üncülük, 4’üncülük yada final karşılaşmasına çıkacak.

6 Eylül’de Antalya’ya dönecek olan Antalyaspor, 11 Eylül’de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Antalyaspor’un kamp programı belli oldu

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