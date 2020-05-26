Antalyaspor’un görünmez kahramanı Celustka!

Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamayan Fraport TAV Antalyaspor’un defansında görev alan Ondrej Celustka başarılı performansıyla dikkati çekti.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Celustka, bu sezon ligde 22 maçta oynadı. Bazı maçlarda savunmanın farklı alanlarında görev yapan Celustka, bu sezon toplam 1966 dakika oyunda kaldı. Defanstaki başarısının yanı sıra hücuma da destek veren Celustka, 1 gole adını yazdırdı.



Fraport TAV Antlayspor formasını 5 yıldır başarıyla terleten 31 yaşındaki Celustka, Süper Lig’de 195 karşılaşmada görev aldı. 9 yıldır Türkiye’de futbol oynayan Celustka, daha önce de Trabzonspor forması giymişti. Celustka, 5 maç sonra Süper Lig’de ikinci dalya heyecanı yaşayacak.

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...