Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa'dan özel açıklamalar! Beşiktaş'ın transfer ilgisi, Szymanski, Fenerbahçe maçı, Lewandowski, Nuri Şahin...

Antalyaspor’un yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 takımı Lens'ten 1 yıllığına kiraladığı 27 yaşındaki Polonyalı santrfor Adam Buksa, Akdeniz ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti. Geçen hafta Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 3-2 yendiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden başarılı santrfor, karşılaşma boyunca fizik gücü ve mücadelesiyle ön plana çıktı. Polonya Milli Takımı’nda da şimdiye kadar 9 maçta görev alan ve Robert Lewandowski ile takımının forvet tandemini oluşturan Buksa, milli forma altında 5 gollük performans sergiledi. 27 yaşındaki golcü futbolcu, Süper Lig’deki hedefi başta olmak üzere Nuri Şahin’in takım yönetimi, Beşiktaş’tan gelen transfer teklifi, milli takımdan arkadaşları Robert Lewandowski ve Sebastian Szymański’nin potansiyeline yönelik birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GİBİ OYNARSAK HER TAKIMA KARŞI KAZANABİLİRİZ”

Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirir misiniz? Ayrıca bu sezon Süper Lig'deki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maç taraftarlar için izlemesi çok güzel bir maçtı. Bence iki takım da çok fazla gol şansı yarattı. Her iki şekilde de bitebilecek bir maçtı. Günün sonunda sonuçtan memnun değiliz çünkü kaybettik. Ancak gösterdiğimiz performanstan memnun olabiliriz çünkü gerçekten iyi bir futbol ortaya koyduk. Bence takım olarak aynı tutumla oynarsak Türkiye'deki her takıma karşı kazanabileceğimizden eminiz. Kişisel olarak 2 gol attığım için mutluyum, bu Antalyaspor için attığım ilk 2 gol. Umarım daha çok gol atarım. Benim gollerim takımın kazanmasına yardımcı olacak çünkü şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bu.

Fenerbahçe maçında 2 gol attın. Maçtaki performansın hakkında ne düşünüyorsun? Ayrıca bu sezon kaç gol atmayı hedefliyorsun?

Performansımı antrenörlerimin ve uzmanların değerlendirmesine bırakacağım.Bu sezon ulaşmak istediğim rakamlara gelince; böyle hedefler koymuyorum çünkü her zaman bir sonraki antrenmana ve maça odaklanıyorum. Her maçta gol atma hedefim var, tabii ki bazen zorlaşıyor ve buna adapte olmanız gerekiyor ama her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sahip olduğum tutum bu. Çok fazla ileriye bakmıyorum. Benim için sadece bir sonraki maç önemli. Önümüzdeki maç da Samsunspor'a karşı.

“LEWANDOWSKİ İLE BİRLİKTE OYNAMA ŞANSIM OLDU. O, DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ”

Örnek aldığın veya oyununu beğendiğiniz bir forvet var mı?

Bir forvet olarak örnek aldığım bir kişi yok. Açıkçası üst düzey futbol izlemeyi seviyorum ama gerçekten örnek aldığım bir forvet oyuncusu söyleyemem. Milli Takım'da Robert Lewandowski ile birlikte oynama şansım oldu. O kesinlikle dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Sadece şimdi değil, son yıllarda da bu oyunun zirvesinde yer alıyor. Geçen hafta Edin Dzeko ile karşılaşma ayrıcalığına sahip oldum, formalarımızı da değiştirdik. Dzeko, soğukkanlılığı ve etkin bir futbolcu olması nedeniyle gerçekten takdir ettiğim bir forvet.

“AMERİKA’DA OYNADIĞIM DÖNEM BEŞİKTAŞ MENAJERİMLE YAKIN TEMAS HALİNDEYDİ”

Medyada Beşiktaş'ın sizinle ilgilendiğine yönelik haberler vardı. Beşiktaş ile herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiniz mi?

Transfer görüşmelerinin detaylarını paylaşma iznim yok ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığım süre sonunda Beşiktaş'tan büyük bir ilgi olduğunu doğrulayabilirim. Menajerlerimle yakın temas halindeydiler. Bugün itibariyle Antalya'dayım ve eşimle birlikte kendimizi çok rahat hissediyoruz.

“NURİ ŞAHİN’İN SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA KÜÇÜK DETAYLARA DİKKAT ETTİĞİNİ İTİRAF ETMELİYİM”

Teknik Direktör Nuri Şahin, uzun yıllar Avrupa'da futbol oynadı. Yaklaşık 2 senedir Antalyaspor’da görev yapan Nuri Şahin’in takım yönetimini değerlendirir misin?

Bu sene Antalyaspor'u seçmemde antrenör Nuri Şahin'in etkisi büyük oldu. Kulübün projesi konusunda beni ikna etti. Yeteneklerime güvendiğine ve onları nasıl ortaya çıkaracağını bildiğine dair güçlü bir inancım vardı. Nuri'nin çok titiz olduğunu ve saha içinde ve dışında küçük detaylara dikkat ettiğini itiraf etmeliyim. Ne zaman katı olması gerektiğini, ne zaman oyunculara ve teknik kadroya destek olması gerektiğini çok iyi biliyor. Nuri Şahin; doğru yerde, doğru kişi.

“SZYMANSKİ’Yİ UZUN YILLARDIR TANIYORUM, TEKNİK OLARAK ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU”

Polonyalı arkadaşınız Sebastian Szymanski'nin F.Bahçe'deki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sebastian Szymański bir gün yeniden Avrupa'nın diğer büyük liglerinde oynayabilir mi?

Sebastian Szymański'yi uzun yıllardır tanıyorum. Onunla Genç Milli Takımlarda, Ekstraklasa'da (Polonya Ligi) ve Polonya Milli Takımı’nda birlikte oynadık. O çok iyi bir oyuncu. Teknik olarak çok yetenekli, sol ayağı çok iyi, sahada çok hareketli, iyi bir yoğunlukta çok koşabiliyor. Szymański, kesinlikle üst düzey takımlarda oynayabilecek kapasitede ve şu anda bir tanesinde oynuyor.

“LEWANDOWSKİ İLE KIYASLANMAK GÜZEL AMA BEN TÜRKİYE’DE KENDİ TARİHİMİ YAZMAK İSTİYORUM”

Türkiye'de herkes sizi milli takımdan arkadaşınız olan Robert Lewandowski ile kıyaslıyor. Bu kıyaslama sizi nasıl motive ediyor?

Bunu duymak elbette güzel çünkü daha önce de söylediğim gibi Robert Lewandowski birinci sınıf bir forvet, dünya çapında bir oyuncu ve iyi bir kaptan. Ancak oyuncular arasındaki bu tür karşılaştırmalara da biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ben burada, Türkiye'de kendi tarihimi yazmak istiyorum. Uzmanlar ve taraftarlar tarafından Robert Lewandowski ile kıyaslanıyorsam, bu iyi bir yolda olduğum anlamına gelir. Yine de ayaklarımı yere sağlam basıyorum ve önümüzdeki her maça odaklanıyorum. Bu sezon 30'dan fazla maç kaldı. Lewandowski gibi bir forvetle kıyaslanmayı hak ettiğimi her maçta kanıtlamalıyım.

Polonya Milli Takımı'nda Robert Lewandowski ile birlikte oynuyorsunuz. Onunla milli takımdaki iletişiminizden bahseder misin?

Evet, şu ana kadar Milli Takım'da 9 maç oynadım. Bunların çoğunda Robert Lewandowski ile birlikteydim ve bu iş birliğinden gerçekten keyif aldım. Umarım daha çok maçımız olur ve umarım bu maçlar çok yakında olur. Euro 2024 için 3 eleme maçımız kaldı ve hepsini kazanmak zorundayız.