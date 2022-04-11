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Antalyaspor'un galibiyetlerindeki detaya dikkat! Hatayspor karşısında da kazanırlarsa iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig
Antalyasporun galibiyetlerindeki detaya dikkat Hatayspor karşısında da kazanırlarsa iddaada...

Deplasmanda istediği sonuçları almakta zorluk çeken Hatayspor, son haftaların formda takımı Antalyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

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ANTALYASPOR

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan, son 9 maçta yenilgi olmayan Antalyaspor'da 4 futbolcu sakat.

Ufuk Akyol, Andrea Poli, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi sakatlıkları nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Orta alanda Fernando, forvete Luiz Adriano takviyleri yapıp arka arkaya başarılı sonuçlar alan kırmızı-beyazlılarda en büyük pay sahibi, şüphesiz "Teknik Sorumlu" olarak görev yapan Nuri Şahin.

Orta sahada, Fernando'nun yanında Hakan Özmert ya da Fredy izleyeceğiz. Forvette Luiz Adriano'nun partneri büyük ihtimalle Haji Wright olacak.

İki kanada 5 isim göz kırpıyor: Sinan Gümüş, Alassane Ndao, Houssam Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar ve sarı kart cezası sona eren Doğukan Sinik...

Savunma dörtlüsü ve kaleci ise büyük ihtimalle değişmeyecektir. Kalede Ruud Boffin, sağ bekte Bünyamin Balcı, sol bekte Güray Vural ve stoperde "Naldo & Kudryashov" forma giyecektir.

HATAYSPOR

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Son 5 lig maçında yenilgisi olmayan Hatayspor, Antalya deplasmanına 3 eksikle geldi.

Orta alanın savunma yükünü çeken Isaac Sackey ve Mehdi Boudjemaa cezalı; hücum geçişinde önemli rol oynayan Adama Traore sakat. Ruben Riberio'nun sarı kart cezasının sona eriyor olması TD Ömer Erdoğan'a derin bir nefes aldırıyordur...

Bir kanatta Ayoub El Kaabi, diğerinde Saba Lobjanidze forma giyecek. Hücumun en ilerisinde Mame Diouf oynayacak.

Sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde "Burak Öksüz & Fatih Kurucuk" ikilisini izleriz.

Sol bekte, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası vizesi alan Sam Adekugbe ter dökecek...

Antalyasporun galibiyetlerindeki detaya dikkat Hatayspor karşısında da kazanırlarsa iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor ligdeki son 6 maçının 5'ni kazandı. Bu 5 galibiyetin 4'ünü de "tek farklı" elde etti.

- Hatayspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Antalyaspor kazanır" oldu!

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%27'lik kesim deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyeti olmayan Hatayspor yerine 4 haftadır firesi olmayan Antalyaspor'a güveniyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Antalyasporun galibiyetlerindeki detaya dikkat Hatayspor karşısında da kazanırlarsa iddaada...

PSG'nin yıldızları Messi, Mbappe ve Neymar'dan aynı maçta gol! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig

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