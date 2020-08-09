MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor’un en hırçını Hakan Özmert
GeriFutbol Antalyaspor’un en hırçını Hakan Özmert
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Antalyaspor’un en hırçını Hakan Özmert

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor’un en hırçını Hakan Özmert
Abone Olgoogle-news

Fraport TAV Antalyaspor’da bu sezon en çok cezalı duruma düşen oyuncu Hakan Özmert oldu. Kaptan Hakan, 6 hafta cezası nedeniyle forma giyemedi.

FTA Antalyaspor’un 2019-2020 sezonunda en hırçın oyuncusu Hakan Özmert oldu. Deneyimli futbolcu, 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü ve toplamda 6 hafta cezalı olarak takımdan ayrı kaldı. Takımın diğer kırmızı kart gören isimleri ise Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş ve Bahadır Öztürk oldu. Charles ve Ufuk da 5’er sarı kart görerek Hakan’dan sonra takımın en çok sarı kart gören isimleri oldu.

Öte yandan Hakan Özmert, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hakan Özmert’in sözleşmesi 20 maç barajını geçtiği için bir yıl daha uzadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle