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Antalyaspor'un deplasmandaki gol sorunu sürüyor! Süper Lig'in dibinde...

#Antalyaspor#Süper Lig#Gol
Antalyasporun deplasmandaki gol sorunu sürüyor Süper Ligin dibinde...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 23 hafta sonunda deplasmanda en az gol atan 3 takımdan, en az puan alan 2 takımdan biri oldu. Kırmızı beyazlılar, topladığı 5 puanla, 20 takımın yer aldığı ligde deplasmanda 2 puan alan Çaykur Rizespor’un ardından geliyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 23 hafta sonunda istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potası içerisinde yer alan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları elde edemedi. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynadığı 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Antalyaspor, deplasmanda kazanılan puanlar baz alındığında 2 puan toplayan Çaykur Rizespor ile beraber en az puan alan iki takımdan biri.

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 11 maçta sadece deplasmanda GZT Giresunspor’u mağlup ederken, Karagümrük ve Sivasspor ile berabere kalarak toplamda 5 puanı hanesine yazdırdı. Akrepler, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Hatayspor, Kayserispor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor’a ise deplasmanda kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor’u 6 puan toplayan Gaziantep FK ve 7’şer puan kazanan Kayserispor ile Yeni Malatyaspor takip etti.

EN AZ GOL ATAN 3 TAKIMDAN BİRİ

Fraport TAV Antalyaspor, deplasman maçlarında gol atmakta da zorluk çekiyor. Kırmızı beyazlı takım 11 deplasman maçında sadece 6 gol atma başarısı elde ederken, bu kulvarda da ligdeki 3 takımdan biri oldu. Ligde deplasman maçlarında en az gol atan takım ise Yeni Malatyaspor oldu. Deplasmanda 10 maça çıkan Yeni Malatyaspor sadece 3 gol atma başarısı yakaladı. Malatyaspor’u 11 deplasman maçında 5 gol atan Çaykur Rizespor ve 11 maçta 6 gol atan Fraport TAV Antalyaspor ile 12 maçta 6 gol atma başarısı elde eden Gaziantep FK takip etti.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Gol

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