Antalyaspor'un bileği sahasında bükülmüyor

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Son haftalarda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.

Kırmızı beyazlılarda futbol sorumlusu Nuri Şahin, oyuncuların moral motivasyonlarını yüksek tutarken, yakalanan olumlu havanın Giresunspor maçında da sürmesini istedi.



YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9'A ÇIKARMAK İSTİYOR



Akdeniz ekibi, iç sahada yenilmezlik serisini Karadeniz ekibini mağlup ederek 9 maça çıkarmanın planlarını yapıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puanı hanesine yazdırarak küme düşme potasından uzaklaşan Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada aldığı sonuçlarla da dikkat çekiyor.

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Akrepler, sahasında bu sezon oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Antalyaspor, 29 haftada topladığı 38 puanın 25'ini kendi sahasında oynadığı maçlarda elde etti.

Kırmızı beyazlı ekip, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine 21 gol atarken kalesinde ise 13 gole engel olamadı.



KOŞU MESAFESİNDE ZİRVEDE YER ALDI



Fraport TAV Antalyaspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda 1-0 galip geldiği Medipol Başakşehir maçında ise 122,864 kilometre koşarak zirvede yer aldı.

Akrepleri, 120,807 kilometre ile Kasımpaşa ve 120,758 kilometre ile rakibi Medipol Başakşehir takip etti.

29'uncu haftada koşu mesafesinde son 3 sırayı ise 111,856 kilometre ile Beşiktaş, 111,289 kilometre ile VavaCars Fatih Karagümrük ve 107,551 kilometre ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.



Ligin 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor arasındaki mücadele Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.