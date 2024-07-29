Alex de Souza'ya şok, maç yarıda kaldı! Antalyaspor'un 19 dakikada 3 gol yediği maçta tartışma çıktı

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Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde Erzurum'da sürdüren Antalyaspor, son hazırlık maçında İran ekiplerinden Sepahan ile karşı karşıya geldi.

Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan müsabakada İran ekibi Sepahan, Antalyaspor karşısında ilk dakikalarda art arda goller buldu.

19 DAKİKADA 3 GOL

Müsabakanın ilk 19 dakikalık bölümünde 3-0 öne geçen Sepahan'ın sert oyunu sonrası iki takım futbolcuları arasında sinirler gerildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Bir dönem Antalyaspor'u çalıştıran Jose Morais'in çalıştırdığı Sepahan ile oynanan karşılaşmada sertlik dozajı yükselirken iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

İki takım arasında yaşanan gerginliğin ardından mücadele 27. dakikada yarıda kaldı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Müsabakanın sertlik ve sakatlık riski nedeniyle yarıda kaldığını açıklayan Akdeniz ekibi, "Antalyaspor ile BF Sepâhân arasında oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

ALEX DE SOUZA HENÜZ KAZANAMADI

Antalyaspor'un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Alex de Souza, Akdeniz ekibiyle çıktığı 3 hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Alex de Souza önderliğindeki ilk hazırlık maçında Antalyaspor, Rusya Premier Ligi takımlarından Akron Togliatti'ye 3-2 yenildi.

Akdeniz ekibi, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşırken bu mücadeleden de 1-0'lık skorla yenik ayrıldı.

Son hazırlık maçında Sepahan takımıyla karşılaşan Antalyaspor, 27. dakikada yarıda kalan maçı 3-0 geri kapattı.