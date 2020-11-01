Antalyaspor'u Fenerbahçe maçına Tamer Tuna'nın yardımcıları hazırladı!

Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisi ile İstanbul ekibi Fenerbahçe Süper Lig’de daha önce 48 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım toplamda 56’ncı kez birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor’da zorlu maç öncesi 2’si kırmızı kart cezalısı, 5’i sakat, 7 oyuncu forma giyemeyecek.



TUNA’NIN YARDIMCILARI HAZIRLADI



Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna’nın hafta içerisinde yönetimle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevden ayrılmasının ardından, kırmızı beyazlılar Tuna’nın yardımcılarıyla maça çıkacak.



SÜPER LİG’DE 49. KEZ



İki takım ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin’in karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile Antalyaspor, birbirlerine rakip oldukları 55 maçın 48’ini Süper Lig’de, 5’ini Türkiye Kupası’nda, 2’sini de hazırlık maçında oynadı.

’ANTALYA’DA 27 MAÇ’

Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya’da 27 kez karşılaştı. 27 maçta kırmızı beyazlılar iç sahada rakibine karşı 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İki kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya’da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya’da oynanan maçı kırmızı beyazlılar 4-3 üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor ise 1996-1997 sesonunda Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.



’EN ÇOK 1-0 BİTTİ’



Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 55 maçta 13 kez 1-0’lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 7 kez 2-1’lik skor alınırken, 6 kez de 3-1’lik skor alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0’lık sonuç tabelaya yansırken, 4’er kez 1-1 ve 2-0’lık skorlar ortaya çıktı. 3’er kez 4-0 ve 4-2’lik sonuçlar alınan Antalyaspor ile Fenerbahçe maçlarında 2’şer kez de 2-2, 3-2, 4-3’lük skorlar sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0’lık sonuçlar alındı.



ANTALYASPOR 50, FENERBAHÇE 104 GOL ATTI



Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 55 maçta toplam 154 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 50 gol atma başarısı yakalarken, Fenerbahçe ise kırmızı beyazlılara 104 golle karşılık verdi.

ANTALYASPOR’DA 2 CEZALI, 5 SAKAT



Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton’un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak zorlu maçta forma giyemeyecek. Adale sakatlığı bulunan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fredy’den ise mutlu haber geldi. Angolalı oyuncu hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda takımla beraber çalışırken, şans verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.



HAKEM ŞİMŞEK’LE KAYBETMEDİ



Yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak maçta Aydın bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek düdük çalacak. Antalyaspor, Bahattin Şimşek’in daha önce görev aldığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrılırken, 5 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Kırmızı beyazlılar, Şimşek’in iç sahada düdük çaldığı 2 maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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