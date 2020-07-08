Antalyasporlu Yekta Kurtuluş: 'Haysiyetimiz ve onurumuzla...'

İşte Yekta Kurtuluş'un maçla ilgili görüşleri:

"Bu maçlar bizim için onur maçları. Trabzonspor karşısında tüm haysiyetimiz ve onurumuzla mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eksiklerle çıktık maça ama bütün takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Herkesi tebrik ediyorum."

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