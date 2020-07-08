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GeriFutbol Antalyasporlu Yekta Kurtuluş: 'Haysiyetimiz ve onurumuzla...'
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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Antalyasporlu Yekta Kurtuluş: 'Haysiyetimiz ve onurumuzla...'

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Antalyasporlu Yekta Kurtuluş: 'Haysiyetimiz ve onurumuzla...'
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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un 2. golünü atan Yekta Kurtuluş, maç sonu değerlendirmeler yaptı.

İşte Yekta Kurtuluş'un maçla ilgili görüşleri:

"Bu maçlar bizim için onur maçları. Trabzonspor karşısında tüm haysiyetimiz ve onurumuzla mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eksiklerle çıktık maça ama bütün takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Herkesi tebrik ediyorum."

Antalyasporlu Yekta Kurtuluş: Haysiyetimiz ve onurumuzla...

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