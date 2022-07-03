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Antalyasporlu Ömer Toprak: 'Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk...'

#Antalyaspor#Ömer Toprak#Nuri Şahin
Antalyasporlu Ömer Toprak: Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk...

Ömer Toprak, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

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İşte o açıklamalar...

’HEYECANLIYIM’

Antalyaspor’un bu sezonki 3’üncü transferi olan tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak, takıma dahil olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ömer Toprak, "Aldığım kararın doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk. 3 kez oyuncu olarak, bu kez hoca ile oyuncu olarak bir aradayız. Heyecanlıyım, ilk defa Almanya dışına çıktım ve kendi ülkemde futbol oynayacağım" dedi.

’ANTALYASPOR BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI’

Çok sayıda transfer teklifi almasına rağmen kararını Antalyaspor için verdiğini kaydeden Toprak, Türkiye’de 4 büyükler olarak tabir edilen takımlardan da teklif aldığını, ancak bunların geçmişte kaldığını söyledi.

Toprak, "Antalyaspor profesyonel bir kulüp, geçen sezon büyük çıkış yakaladı. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin’i de tanıdığım için ve baya bir ısrar olduğu için buraya geldim. 15 senedir futbolun içerisindeyim. İster istemez teklifler geldi. 27 kez milli takım formasını giymişim. 39 kez Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkmışım. Teklifler oluyor. Türkiye’ye gelmemin zamanı şimdiymiş. Açıkçası Antalyaspor’un bir parçası olduğum için mutluyum" diye konuştu.

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Antalyasporlu Ömer Toprak: Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk...

’BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA’

Antalyaspor’un geçen sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakaladığını belirten Ömer Toprak, "Uzun bir yenilmezlik serileri oldu. Ben de elimden geleni vereceğim ve Antalyaspor’u hak ettiği yere getirmek için çalışacağız. Benim için yeni bir macera. Kendimi ispatlamak istiyorum. Tecrübemi de kulübe yansıtmak istiyorum" dedi.

ÖMER TOPRAK KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti.

Kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı.

Ömer Toprak, geçen sezon Werder Bremen formasıyla 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

A Milli takım forması altında da 27 maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı yakaladı. 

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Antalyasporlu Ömer Toprak: Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk...

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#Antalyaspor#Ömer Toprak#Nuri Şahin

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