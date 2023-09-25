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Antalyasporlu Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlundan 19. günde sevindiren haber! Beyin bulguları...

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#Naldo#Davi#Antalyaspor
Antalyasporlu Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlundan 19. günde sevindiren haber Beyin bulguları...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 13:15

Antalya’da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria’nın ağır yaralanıp 19 gündür yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Davi Pereria’nın (4), beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

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Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo’nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tilatti’nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik’in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

Antalyasporlu Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlundan 19. günde sevindiren haber Beyin bulguları...


KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo’nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralı Davi’yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik’e müdahale etti.

Davi’nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Antalyasporlu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralıAntalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı.
daha fazla video içinAntalyasporlu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı

SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti’nin yardımına çevredekiler koştu.

Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti’ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı.

İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti’yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü.

Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilen Davi, 48 saat uyutuldu.

19'uncu günde yoğun bakımdaki tedavisi süren Davi’nin, beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

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#Naldo#Davi#Antalyaspor

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