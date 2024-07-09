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Antalyasporlu Naldo'nun, oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün hükmü belli oldu! 10 yıl hapis cezası...

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#Antalyaspor#Naldo#Davi Pereira
Antalyasporlu Naldonun, oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün hükmü belli oldu 10 yıl hapis cezası...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:03

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ile 65 yaşındaki kayınpederi Walter Tilatti'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan 24 yaşındaki tutuklu sürücü Ferhat Karakaş, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı.

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalyasporlu Naldonun, oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün hükmü belli oldu 10 yıl hapis cezası...

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Tutuklu sanık Ferhat Karakaş mahkemede verdiği savunmasında, olay günü oturduğu binanın yanında arkadaşlarıyla alkol aldığını, daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehrin merkezine gittiğini belirterek, alkolün etkisiyle kontrolünü kaybettiğini ve kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Bugün görülen karar duruşmasına, Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti de katıldı.

Sanık son sözünde, “Üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Pişmanım. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karakaş'a, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası Naldo Pereira ve güçlükle ayakta duran eşi Juliana Tilatti, gözyaşları içerisinde Antalya Adliyesi'nden ayrıldı.

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#Antalyaspor#Naldo#Davi Pereira

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