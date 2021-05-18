Antalyasporlu golcü Gökdeniz Bayrakdar'dan Beşiktaş itirafı

Antalyaspor'a imza atmadan önce Beşiktaş'la anlaştıklarını ancak son anda transferin yön değiştirdiğini belirten Gökdeniz Bayrakdar, "Beşiktaş ile anlaşmıştık, bitmişti hatta ama son anda Antalyaspor araya girdi. Tercih meselesi. Üç takımlı sıkıntılı bir transfer süreciydi. Her şey de bir hayır var. Burada da ekmek paramı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.

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