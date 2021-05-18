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GeriFutbol Antalyasporlu golcü Gökdeniz Bayrakdar'dan Beşiktaş itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 23:42 | Son Güncelleme:

Antalyasporlu golcü Gökdeniz Bayrakdar'dan Beşiktaş itirafı

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Antalyasporlu golcü Gökdeniz Bayrakdar'dan Beşiktaş itirafı

Antalyaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gökdeniz, Antalyaspor'a imza atmadan önce Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü açıkladı.

Antalyaspor'a imza atmadan önce Beşiktaş'la anlaştıklarını ancak son anda transferin yön değiştirdiğini belirten Gökdeniz Bayrakdar, "Beşiktaş ile anlaşmıştık, bitmişti hatta ama son anda Antalyaspor araya girdi. Tercih meselesi. Üç takımlı sıkıntılı bir transfer süreciydi. Her şey de bir hayır var. Burada da ekmek paramı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.

Antalyasporlu golcü Gökdeniz Bayrakdardan Beşiktaş itirafı

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