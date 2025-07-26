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Antalyaspor'dan transfer şovu! 8 imza birden...

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#Trendyol Süper Lig#Antalyaspor#Transfer Dönemi
Antalyaspordan transfer şovu 8 imza birden...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 22:15

Antalyaspor, Paal, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Kerem Kayaarası, Hüseyin Türkmen, Dzhikiya, Poyraz Yıldırım transferini duyurdu

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FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.

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#Trendyol Süper Lig#Antalyaspor#Transfer Dönemi

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