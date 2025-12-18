Antalyaspor'dan teknik direktör açıklaması!

Haberin Devamı

Antalyaspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır. Camiamızın daha fazla zarar görmemesi adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Son günlerde bazı teknik adamların isimleri kasıtlı şekilde gündeme getirilmekte ve kamuoyu nezdinde manipülatif paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Takımımız, kardeş kulübümüz Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekibimizle çıkacaktır. Teknik direktör seçimi süreci ise yönetim kurulumuzla gerçekleştireceğimiz değerlendirme toplantısının ardından, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve en doğru aday belirlenerek sonuçlandırılacaktır.

Basında ve sosyal medyada yer alan “anlaşma sağlandı” yönündeki haberlere itibar edilmemesini rica eder, kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu"