Antalyaspor'dan sakatlık bilgilendirmesi! 6 futbolcu...

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican, Amilton, Mert Yılmaz, Doğukan Sinik'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileğinden bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Ayak bileğinde kemik ödemi tespit edilen Ali Eren İyican'ın bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Quadriceps kontüzyonel travma belirlenen Amilton'un sportif rehabilitasyon süreci devam ediyor. Ayak bileğinde tendinopati olan Mert Yılmaz, hamstring kas grubunda zorlanma teşhisi konulan Doğukan Sinik ile ayak bileğinde kapsül zorlanması ve tendinopati yaşayan Lukas Podolski, bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ediyor."

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