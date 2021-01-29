MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'dan sakatlık bilgilendirmesi! 6 futbolcu...
GeriFutbol Antalyaspor'dan sakatlık bilgilendirmesi! 6 futbolcu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan sakatlık bilgilendirmesi! 6 futbolcu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'dan sakatlık bilgilendirmesi! 6 futbolcu...
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican, Amilton, Mert Yılmaz, Doğukan Sinik'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileğinden bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Ayak bileğinde kemik ödemi tespit edilen Ali Eren İyican'ın bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Quadriceps kontüzyonel travma belirlenen Amilton'un sportif rehabilitasyon süreci devam ediyor. Ayak bileğinde tendinopati olan Mert Yılmaz, hamstring kas grubunda zorlanma teşhisi konulan Doğukan Sinik ile ayak bileğinde kapsül zorlanması ve tendinopati yaşayan Lukas Podolski, bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ediyor."

 

Antalyaspordan sakatlık bilgilendirmesi 6 futbolcu...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle