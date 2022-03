Antalyaspor'dan kadınlara ücretsiz bilet

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivassporu ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Adnan, Sivasspor maçı öncesi taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Kritik bir maça çıkacaklarını dile getiren Başkan, Sivasspor maçı ligin bundan sonraki bölümünde yönümüzü belirleyecek bir karşılaşma. Son haftalarda takımımızın ligde oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar yüzümüzü güldürüyor ve gelecek için umut veriyor. Ancak henüz işimiz bitmedi ve daha kazanmamız gereken 90 dakikalar var. Bir an önce kendimizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başlamamız gerekiyor" dedi.



TARAFTAR DESTEĞİYLE STATTAN GÜLEREK AYRILACAĞIZ



Teknik ekibe ve futbolculara güvendiklerini belirten Adnan Başkan, "Tabi ki her zaman olduğu gibi en güvendiğimiz konu, taraftarımızın itici gücü. Onlar yanımızda olduğunda neler başardığımızı geçmiş senelerde de bu sezon da gördük. Sivasspor maçında son düdük çalınana kadar desteklerini esirgemezlerse stattan gülerek ayrılacağımızı biliyoruz" diye konuştu.



Demir Grup Sivasspor maçında kadınlara jest yapmayı uygun gördüklerine dikkat çeken Başkan, "Başkanımız Aziz Çetin ile birlikte yönetim kurulumuzun kararıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 6 Mart Pazar günü saat 19.00da oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında kadın taraftarlarımızın biletlerini yönetim olarak ücretsiz yükleyeceğiz. Stada giriş şartlarını yerine getiren kadın taraftarlarımızın, bilet@antalyaspor.com.tr adresine TC kimlik numaralarını göndermeleri yeterli olacak. Kadınlarımızın hayatlarımıza kattıkları güzelliği stadımızda da yaşatmasını diliyor ve bekliyoruz. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.