Antalyaspor'dan ilk! Deplasmanda 155 gün sonra kazandı...

Süper Lig’in 18’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Göztepe’yi Doğukan Sinik’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu golle 10 maç, 155 gün aradan sonra dış sahada galip gelmeyi başardı. Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 24’e yükseltti.

DIŞ SAHADA İLK GALİBİYET



Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 24 puanın sadece 8’ini dış sahalarda alabildi. Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda Göztepe’yi yenerken, Beşiktaş, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Galatasaray maçlarından beraberlikle sahadan ayrıldı. Yeni Malatya, Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor mücadelelerinden ise puan çıkartamadı.



DEPLASMANDA 3 MAÇTA KALEYİ KAPATTI



Antalyaspor, 9 deplasman maçının 6’sında kalesinde gol gördü. Bu maçlarda 13 gole engel olamayan Akdeniz ekibi, rakip ağları ise 8 kez sarsabildi. Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray ve bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldığı Göztepe maçında kalesini gole kapatma başarısı elde etti.





DOĞUKAN SİNİK’İN, SÜPER LİG’DE İLK GOL SEVİNCİ



Göztepe karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Antalyaspor’un 21 yaşındaki genç oyuncusu Doğukan Sinik, kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydetmiş oldu. Antalyaspor ile ilk kez 2014-2015 sezonunda TFF 1inci Lig’deyken 3-1 kaybedilen Elazığspor maçında forma giymeye başlayan Doğukan Sinik, kırmızı beyazlılarla 71 maça çıktı. Genç orta saha oyuncusu 63 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF 1inci Lig’de takımı adına forma giydi. Genç oyuncu, Göztepe’ye gol atarak Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşarken, 2019-2020 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında da bir kez gol sevinci yaşadı. Doğukan Sinik, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Sivasspor mücadelesinde Antalyaspor formasıyla ilk golünü kaydetmişti.



GOLÜ BABASINA ARMAĞAN ETTİ



Göztepe maçının 68’inci dakikasında oyuna giren ve takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Doğukan Sinik, gol sevincini teknik direktör Ersun Yanal’a sarılarak yaşadı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Benim için çok özel bir gün. İlk Süper Lig golümü attım. Bugünün mutluluğunu doya doya yaşamak istiyorum. Hep bugünü bekliyordum. Duygularıyla hareket eden biriyim. Çoğu zaman başka mevkilerde oynadım, gol atamadım, bu konuda çok eleştirildim ama duygularımla hareket eden birisi olduğum için belki hata yapıyorum. Çok mutluyum. İnşallah devamı gelir" dedi. Sinik, attığı golü 2014 yılında kaybettiği babasına armağan etti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...