Antalyaspor'dan hücuma takviye! 2 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İMZA SONRASI İTİRAF: TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza törenine katılan 25 yaşındaki oyuncu Ghacha, kendisine Türkiye'deki başka takımlardan da teklif geldiğini, Antalya'yı tercih ettiğini belirtti.

Cezayirli oyuncu, Antalyaspor ile 2+1 yıllığına anlaştığını hatırlatarak, "Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Antalya ve Türkiye'de uzun yıllar kalmak istiyorum. İyi bir performans göstereceğime ve takımıma faydalı olacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan da uzun zamandır takip ettikleri Houssam Ghacha'ya imza attırıp, iyi bir transfer yaptıklarını belirtti.

Yönetim, futbolcu izleme ekibi ve Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer gerçekleştirdiklerini belirten Başkan, şunları kaydetti:

"Bütçemize göre en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, takımımıza faydalı olacak, Türkiye'de ses getirecek isimler. Kendisi halen devam eden Cezayir liginde bu sezon 24 maçta 10 gol attı, 9 asist yaptı. Takımı da averajla ikinci sırada. Türkiye'de adından söz ettirecek ve doğru transferler yaptığımızı gösterecek bir oyuncu. Taraftarımızın içi rahat olsun. Doğru isimler almaya devam edeceğiz."

Öte yandan, kendisinin tanıtım klibi için kamera karşısına geçen Houssam Ghacha'nın Türkçe konuşma denemeleri izleyenleri tebessüm ettirdi.