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Antalyaspor'dan, Galatasaray'ın istediği Nuri Şahin için resmi açıklama geldi!

#Nuri Şahin#Aziz Çetin#Antalyaspor
Antalyaspordan, Galatasarayın istediği Nuri Şahin için resmi açıklama geldi

Teknik direktörlükteki ilk yılında Süper Lig'in en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nuri Şahin için Antalyaspor'dan Galatasaray açıklaması geldi.

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Antalyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nuri Şahin'in adı Galatasaray ile anılmıştı. Antalyaspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk'ün 30 Nisan'daki seçimi kazanması halinde Nuri Şahin ile çalışmak istediği ve Antalyaspor’da önemli işler yapan genç teknik adamın G.Saray’daki futbol yapılanmasını uzun yıllar yönetip uluslararası futbol dünyasındaki çevresi ile başarılı olacağına inandığı belirtilmişti.

"HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından önce futbolcu-antrenör olarak göreve başlayan ve sonrasında futbolu bırakıp sadece teknik direktörlük yapan Nuri Şahin için Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Aziz Çetin, Nuri Şahin'le yola devam edeceklerini ve Galatasaray iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin, Antalyaspor'un sözleşmeli hocası, 5 yıllık sözleşmemiz var. Nuri Şahin bir yere gitmiyor. Nuri Hoca ile projemiz var" dedi.

30 maçta; 15 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 yenildi aldı, 1.70 puan ortalamasını tutturdu.

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#Nuri Şahin#Aziz Çetin#Antalyaspor

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