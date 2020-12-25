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GeriFutbol Antalyaspor'dan futbolu bırakan Ramon Motta'ya veda mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan futbolu bırakan Ramon Motta'ya veda mesajı

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Antalyaspor'dan futbolu bırakan Ramon Motta'ya veda mesajı
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Antalyaspor Kulübü, futbolu bıraktığını açıklayan eski futbolcuları Ramon Motta'ya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Futbola ve Fraport TAV Antalyaspor'umuza kattığın her şey için teşekkürler. Unutulmayacaksın." ifadeleri yer aldı.

HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Bu arada Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Hatayspor karşılaşması için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Antalyaspordan futbolu bırakan Ramon Mottaya veda mesajı

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