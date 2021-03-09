Antalyaspor'dan 13 maçlık yenilmezlik, 7 maçlık beraberlik serisi

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 29’uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun soluklu yenilmezlik serisini bu hafta 13 maça yükseltti. Antalyaspor, 29 hafta sonunda 7 galibiyet, 15 beraberlik ve 6 yenilgi ile 36 puan toplayarak ligde 10’uncu sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi ligde topladığı 36 puanın 19’unu son 13 haftada toplamayı başardı.





MAÇLAR 1-1 BİTİYOR



Fraport TAV Antalyaspor’un ligde oynadığı maçlar genellikle 1-1 sona eriyor. Kırmızı beyazlıların 8 mücadelesi bu sonuçla sona ererken, son 7 haftada oyanan maçların 5’i 1-1 beraberlikle tamamlandı. Kırmızı beyazlıların ligde oynadığı 5 maçı 0-0 ve 1-0 biterken, 3 mücadele ise 2-0’lık sonuç alındı. 2’şer maçı 2-1 ve 2-2 tamamlanan Akdeniz ekibinin 1’er maçı da 3-1, 5-1 ve 6-0 sona erdi.

3 PUAN HASRETİ 7 HAFTA OLDU



Teknik Direktör Ersun Yanal ile yenilmezlik rekorunu geliştirerek 13 maça yükselten Fraport TAV Antalyaspor’un, 3 puan hasreti 7 haftaya yükseldi. Kırmızı beyazlı takım, oynadığı maçları berabere tamamlarken, en son galibiyetini 22’inci haftada depaslamanda ligin dibine demir atan Gençlerbirliği karşısında 1-0’lık sonuçla aldı. Akdeniz ekibinin tek golünü Sidney Sam kaydederken, sonrasında oynanan maçlarını beraberlikle tamamladı.

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