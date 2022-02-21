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Antalyaspor’da yeniler göz dolduruyor

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor’da yeniler göz dolduruyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği oyuncular, performanslarıyla göz dolduruyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 26’ncı haftasında deplasmanda 111 gün sonra Yeni Malatyaspor’a karşı galibiyet alan Fraport TAV Antalyaspor, puanını 31’e yükseltti. Kırmızı beyazlıları, bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlarken, futbol sorumlusu Nuri Şahin takıma pazartesi günü izin verdi. Antalyaspor, bir diğer Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor maçının çalışmalarına salı günü kaldığı yerden devam edecek. Akrepler, ligde bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanırken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların performansı da göz doldurdu. Kırmızı beyazlılarda yei transferlerden Luiz Adriano ve Fernando Martins, attığı gol ve yaptıkları asistlerle öne çıkan 2 oyuncu oldu.

YENİ 5 OYUNCUDAN 5 GOL 2 ASİSTLİK KATKI

Fraport TAV Antalyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil etti. Antalyaspor, Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi, Alassane Ndao ve Sinan Gümüş takıma gelen oyuncular oldu. 5 oyuncu oynadıkları süre boyunca lig ve kupada toplam 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

FERNANDO MARTİNS VE LUİZ ADRİANO DİKKAT ÇEKTİ

Akrepler’in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği oyunculardan Fernando Martins, ligdeki son 2 maçın yıldızı oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kazanılan 6 puana 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fernando, 3-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında 1 gol ve 1 asist, 2-1 kazanılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ise 1 gollük performans sergiledi. Brezilyalı Fernando Martins, kırmızı beyazlı ekiple 5 lig maçında sahaya çıktı. Antalyaspor’un bir diğer Brezilyalı transferi Luiz Adriano ise maçta dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Luiz Adriano, 3 kez kırmızı beyazlı formayla yeşil zemine çıkarken son oynanan Yeni Malatyaspor maçında 1 gol ve 1 asist başarısını göstererek dikkati çekti.

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Antalyaspor’da yeniler göz dolduruyor


NDAO VE MEHMEDİ’DEN 1’ER GOLLÜK KATKI

Ara transfer döneminde takıma kazandırılan Senegalli Alassane Ndao, lig ve kupada toplam 4 maça çıkarken 1 gollük katkı verdi. Ndao, 3 lig maçında futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından görev alırken, kanatlarda etkili performans sağladı. Ndao, ligde golle tanışamazken, 2-0 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında gol sevinci yaşayarak takımının bir üst tura çıkmasına katkı sağladı. Antalyaspor’un bir diğer ara dönem transferlerinden 30 yaşındaki hücum oyuncusu Admir Mehmedi 5 Süper Lig maçında sahaya çıktı. Mehmedi, bu maçlarda 3-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında gol sevinci yaşadı. Transferin son günü takıma dahil edilen ve henüz istenilen seviyeye gelemeyen 29 yaşındaki Sinan Gümüş ise gol ve asist başarısı gösteremedi.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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