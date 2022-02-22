Antalyaspor’da yeni maestro Fernando Martins

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Süper Lig’de son 2 haftada oynadığı maçları kazanarak hanesine 6 puan yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, ligin 27’nci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Çalışma, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleşti. Antalyaspor’un Ocak ayı transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, performansıyla takdir toplarken, Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olmasıyla boşalan bölgeyi doldurarak takımın yeni maestrosu oldu.



5 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST



Kırmızı beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins, ligde ilk kez Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelenin 76’ncı dakikasında Fredy’nin yerine yeşil zemine adım attı. Fernando, futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından daha sonra oynanan 4 lig maçında ise 90’ar dakika sahada tutuldu. Ligde golsüz sona eren Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında başarılı performans ortaya koyan Fernando, etkili oyununu 3-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük ve 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçlarında da sergiledi. Başarılı oyuncu Fatih Karagümrük maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Malatyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Brezilyalı önlibero kırmızı beyazlı forma altında çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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TAKIMIN BEYNİ KONUMUNDA



Fernando, saha içerisinde takımın lideri konumunda. Sambacı, maçlarda takım arkadaşlarını sürekli uyararak ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, attığı paslarla hücumu da yönlendiriyor. Ligde oynadığı maçlarda 1 şut ortalaması yakalayan Fernando, 0.8 isabetli şut istatistiğini yakaladı. Fernando, maçlarda yüzde 87 pas ortalamasına da sahip oldu.



FERNANDO MARTİNS’İN KARİYERİ



Fernando Martins, kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan formaları giydi. Fernando, oynadığı takımlarda 308 kez yeşil zemina ayak basarken 33 gole imza attı, 15 de asist yaptı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez terletti.

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