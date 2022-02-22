Antalyaspor’da yeni maestro Fernando Martins

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor’da yeni maestro Fernando Martins

#Antalyaspor#Fernando Martins#Süper Lig
Antalyaspor’da yeni maestro Fernando Martins

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, futbol sorumlusu Nuri Şahin’den boşalan bölgeyi doldurarak, takımın yeni maestrosu oldu. Ligdeki son 5 maçın tamamında görev alan Fernando, takıma 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

Süper Lig’de son 2 haftada oynadığı maçları kazanarak hanesine 6 puan yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, ligin 27’nci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Çalışma, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleşti. Antalyaspor’un Ocak ayı transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, performansıyla takdir toplarken, Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olmasıyla boşalan bölgeyi doldurarak takımın yeni maestrosu oldu.

5 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Kırmızı beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins, ligde ilk kez Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelenin 76’ncı dakikasında Fredy’nin yerine yeşil zemine adım attı. Fernando, futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından daha sonra oynanan 4 lig maçında ise 90’ar dakika sahada tutuldu. Ligde golsüz sona eren Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında başarılı performans ortaya koyan Fernando, etkili oyununu 3-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük ve 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçlarında da sergiledi. Başarılı oyuncu Fatih Karagümrük maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Malatyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Brezilyalı önlibero kırmızı beyazlı forma altında çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı



TAKIMIN BEYNİ KONUMUNDA

Fernando, saha içerisinde takımın lideri konumunda. Sambacı, maçlarda takım arkadaşlarını sürekli uyararak ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, attığı paslarla hücumu da yönlendiriyor. Ligde oynadığı maçlarda 1 şut ortalaması yakalayan Fernando, 0.8 isabetli şut istatistiğini yakaladı. Fernando, maçlarda yüzde 87 pas ortalamasına da sahip oldu.

FERNANDO MARTİNS’İN KARİYERİ

Fernando Martins, kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan formaları giydi. Fernando, oynadığı takımlarda 308 kez yeşil zemina ayak basarken 33 gole imza attı, 15 de asist yaptı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez terletti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Fernando Martins#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan