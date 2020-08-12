Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!