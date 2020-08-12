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GeriFutbol Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı
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AA Spor
Haber Giriş: 12.08.2020 - 00:25,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

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Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı
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Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.

Antalyasporda Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

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