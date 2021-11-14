Antalyaspor'da Ufuk Akyol’un fibula kemiği kırıldı

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Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye A Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynayacağı Cebelitarık ve Karadağ maçlarından dolayı verilen arada, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde hazırlık maçında karşılaştı.

Milli takım kamplarında bulunan Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ile sakatlıkları bulunan Haji Wright, Doğukan Nelik ve Enzo Crivelli’nin oynamadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Karadeniz temsilcisi karşısında Antalyaspor’da alt yapıda forma giyen Alperen, Mustafa Erdilman, Bahadır Yıldırım, Fehmi Koç ve Aknazarov da şans buldu. Antalyaspor’un maçtaki tek golü, genç oyuncu Fehmi Koç’tan geldi.





FİBULA KEMİĞİ KIRILDI



Fraport TAV Antalyaspor ile Samsunspor arasında oynanan hazırlık maçında kırmızı beyazlılar adına talihsizlik yaşandı.

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Antalyaspor’da genç orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, 43’üncü dakikada girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, fibula kemiği kırıldı.

Hastaneye kaldırılan genç oyuncunun sol ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirlenirken pazartesi günü ameliyat edilecek. Orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle sezonu kapatacağı değerlendiriliyor.



GEÇEN SEZON DA 3 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI



Bu sezon 6’sı lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten Ufuk Akyol gol ya da asist başarısı elde edemezken, 297 dakika sahada kaldı.

Akyol, geçen sezon da ayak bileğinin kırılmasından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.



BİR KIRIK DA U19 TAKIMINDA



Fraport TAV Antalyaspor’da bir kırık da U19 takımında yaşandı.

Antalyaspor’un U19 takımının Göztepe’yi 2-0 mağlup ettiği maçta genç oyuncu Kaan Aslan’ın kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisi yapıldı.