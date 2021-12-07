Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

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Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda 9 kişi kalan Yukatel Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, lig lideri Trabzonspor ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı beyazlı takımda, dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanda Kayserispor maçında 11’de oynayan oyuncular salonda çalışırken, diğer oyuncular futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibinde Nuri Şahin, oyuncularına Salı günü izin verirken, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıkları Çarşamba günü yapılacak antrenmanla sürecek.





EKSİKLER CAN SIKIYOR



Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor karşısında sahaya 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı beyazlı takımda 5 oyuncu sakatlığı, Amilton ise sarı kart cezasından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Harun Alpsoy ve Haji Wright da sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

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Antalyaspor’da, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in, lig lideri Trabzonspor’a karşı Amilton’un yerine Ghacha’ya şans vermesi bekleniyor.