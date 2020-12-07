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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden futbolcular Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin Balcı takımın izin gününde çalıştı.

Futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Orta saha oyuncusu Serdar Gürler, salonda ısındıktan sonra çalışmasına sahada devam etti.

Antalyasporda tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

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