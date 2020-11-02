Antalyaspor'da Tamer Tuna gitti ve takımda 7 eksik var! Fenerbahçe'nin galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ANTALYASPOR

- Süper Lig'in ilk 3 maçında 7 puan toplayan Antalyaspor, sonrasındaki 3 maçtan sadece 1 puan çıkartınca gözler Tamer Tuna'ya çevrilmişti. Tecrübeli teknik adam da hafta arası yönetimle anlaşmazlığa düşerek istifasını verdi.

- Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi takımda tam 7 eksik var!

- Sidney Sam ve Amilton cezalı; Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak sakat. Fredy iyileşti, maç kadrosunda yer alacak.

- Bu kadar eksiğe rağmen takımda Lukas Podolski, Nuri Şahin, Adis Jahovic, Fedor Kudryashov ve Naldo gibi tecrübeli isimlerinden olduğu da unutulmasın...

FENERBAHÇE

- Sezona Rize deplasmanında galibiyetle başlayan Fenerbahçe ise, sonrasında Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz beraber kalmıştı. Son 3 karşılaşmada ise gollü maçlar sonunda gelen galibiyetler, sarı lacivertli ekibi 2. sıraya kadar tırmandırdı.

- Diego Perotti ilk kez maç kadrosunda. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam deplasman kafilesinde yer almadı. Nabil Dirar'ın koronavirüs karantinası devam ediyor.

- TD Erol Bulut, Trabzonspor karşısında ikinci yarıya Jose Sosa'yı kenara alıp Papiss Cisse ile çıkmıştı ancak burada ilk planını bozması pek beklenmiyor.

- 5 oyuncu değişikliği hakkı ve zengin kulübe maç içerisinde müdahale yapmayı kolay hale getirirken, Erol Bulut'un doğru zamanda yaptığı dokunuşlar da son karşılaşmalarda oldukça göze çarptı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 3 maç da "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 3 lig maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- İki takımın Antalya'da oynadığı son 5 lig maçının sadece 1'ini Fenerbahçe kazanabildi. (2 Antalyaspor galibiyeti - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!

%58'lik kesim sarı-lacivertli ekibin Antalya deplasmanından 3 puanla döneceğine inanıyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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