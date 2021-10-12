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Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi tek eksik Poli

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyasporda Sivasspor maçı öncesi tek eksik Poli

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde deplasmanda oynayacağı DemirGrup Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün tekrar başlıyor. Kırmızı beyazlı takımda sakatlığı bulunan Poli, zorlu maçta forma giyemeyecek.

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Ligde aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 8 puanla 13’üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçının hazırlıklarına tekrar başlıyor.

Kırmızı beyazlı takım Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor’da yeni futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yapılacak antrenmanların sabahki bölümünde salonda fitness çalışmaları, akşam saatlerinde ise sahada taktiksel çalışmalar yapacak.

FREDY DÖNÜYOR, ÜMİT MİLLİLER MAÇTAN SONRA

Fraport TAV Antalyaspor’da yapılacak antrenmanda Angola Milli Takımı’ndan dönen Fredy’nin yer alması bekleniyor.

Kırmızı beyazlı takımda, Rusya Milli Takımı’nda yer alan Fedor Kudriyashov ve Türkiye Ümit Milli Takımı’nda bulunan Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil’in, Kazakistan ile oynanacak 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının ardından Çarşamba günü takıma katılması bekleniyor.

Antalyaspor’da sakatlığından dolayı tedavisi İtalya’da süren Poli de takımdan ayrı bulunuyor.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri