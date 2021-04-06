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GeriFutbol Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

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Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Antalyaspor'da Nuri Şahin sarı kart cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert de sakatlıklarından dolayı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor, 39 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

 

Antalyasporda Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

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