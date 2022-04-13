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Antalyaspor’da Sinan Gümüş şoku! En az 2 hafta...

#Antalyaspor#Süper Lig#Sinan Gümüş
Antalyaspor’da Sinan Gümüş şoku En az 2 hafta...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da ön uyluk adalesinde ödem tespit edilen Sinan Gümüş 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kırmızı beyazlıların sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında görev verilmesi halinde oynaması bekleniyor.

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Ligde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 47 puanla 9’uncu sıraya kadar yükselen Fraport TAV Antalyaspor’da Sinan Gümüş şoku yaşanıyor.

Ara transfer dönemin son gününde 2,5 yıl sonra tekrar Antalyaspor’a gelen orta saha oyuncusu, Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçın öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Ön uyluk adalesinde ödem tespit edilen deneyimli oyuncunun tedavisine hemen başlanırken 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sinan Gümüş, Atakaş Hatayspor maçından sonra deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında da formasından uzak kalacak. Gümüş’ün, iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor maçına yetiştirilmesi ve futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde kadroda olması bekleniyor.

636 GÜN SONRA 11’DE

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Sinan Gümüş, geçen hafta deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçında Doğukan Sinik’in cezası sebebiyle Nuri Şahin tarafından ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Gümüş, bu maçla 636 gün sonra Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 11’de yeşil sahaya ayak bastı.

Sinan Gümüş, son olarak 2019- 2020 sezonunun 30’uncu haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de yer almış ve sonrasında oynanan 4 maçta forma giymemişti.

Ara transfer döneminin son saatlerinde kırmızı beyazlılara imza atan Sinan Gümüş, toplamda 4 maçta 81 dakika sahada kaldı. Gümüş, 3 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası maçında futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından görev verildi.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Sinan Gümüş

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