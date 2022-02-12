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Antalyaspor'da Sinan Gümüş maç kadrosuna alındı

#Antalyaspor#Sinan Gümüş#Süper Lig
Antalyasporda Sinan Gümüş maç kadrosuna alındı

Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 8 haftadır galibiyet hasreti çeken Fraport TAV Antalayspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 2 oyuncu sakatlığı, 3 oyuncu da sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'den geri dönen Sinan Gümüş maç kadrosuna alındı.

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Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, çalışmalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Kırmızı beyazlı ekip, mücadelenin son çalışmasını bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

17’NCİ RANDEVU, ANTALYA’DA YENİLGİ YOK

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük pazar günü oynanacak maçla beraber toplamda 17’nci randevularına çıkacak. İki takım arasında oynanan 16 maç sonunda Antalyaspor 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Antalyaspor, sahasında oynadığı 8 maçta ise Karagümrük’e hiç kaybetmedi. Akrepler bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç golsüz berabere sona erdi.

2 SAKAT, 3 CEZALI

Antalyaspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakatlıkları, kaleci Boffin, Güray Vural ve Veysel Sarı kart cezalarından dolayı forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan ve takımla çalışan Admir Mehmedi ile Bahadır Öztürk’ün oynaması bekleniyor.

GÜMÜŞ KADRODA, 4 YENİ SAHADA

Fraport TAV Antalyaspor’da futbol sorumlusu Nuri Şahin’in, Fatih Karagümrük’e karşı ara transfer döneminde takıma kazandırılan 5 oyuncudan hazır olmayan ve takımla çok çalışmayan Sinan Gümüş dışında 4 yeni oyuncuya ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Kırmızı beyazlı ekipte Fernando, Admir Mehmedi, Ndao ve Luiz Adriano’ya görev verilmesi, Sinan Gümüş’ün ise 21 kişilik maç kadrosunda olması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

Pazar günü saat 16.00’da Antalya Stayumu’nda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor ile Fatih Karagümrük maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

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#Antalyaspor#Sinan Gümüş#Süper Lig

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