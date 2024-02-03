Antalyaspor'da Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe itirafı: Çok güçlü takım

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Süper Lig'in 24. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın maçı değerlendirdi.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum.

"OYUNCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. En iyi oyuncumuz gitti biliyorsunuz, İsrailli. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunun. İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz.