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Futbol
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Antalyaspor’da Serdar Gürler 204 gün sonra sahalara döndü!

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Antalyaspor’da Serdar Gürler 204 gün sonra sahalara döndü!
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Antalyaspor’un sezon başında İspanya’nın Huesca takımından transfer ettiği Serdar Gürler, sakatlığını atlattı ve 204 gün sonra forma giydi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı beyazlı takım, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alarak devreyi 26 puanla tamamladı. Antalyaspor’da sezon başında takıma dahil edilen Serdar Gürler ise İH Konyaspor maçının 90+2’nci dakikasında teknik direktör Ersun Yanal tarafından sahaya sürüldü.

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204 GÜN SONRA

Kırmızı beyazlı takımın sezon başında İspanya 2. Lig takımlarından Huesca’dan takıma dahil ettiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gürler, 204 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Gürler, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyerken 4 Temmuzda oynanan Fenerbahçe maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Serdar Gürler, 204 gün sonra oynanan İH Konyaspor maçında forma giyme başarısını elde etti. Gürler, İH Konyaspor maçının 90+2’nci dakikasında yeşil zemine ayak bastı.

 

Antalyaspor’da Serdar Gürler 204 gün sonra sahalara döndü

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