Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi!

Süper Lig’de 29 puanla küme düşme hattında bulunan ve cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor’da ‘okunmuş su’ tartışması patlak verdi! Kırmızı beyazlı kulübün yöneticileri ve taraftarların dahil olduğu tartışma, eski bir kulüp çalışanının sosyal medya paylaşımıyla başladı. Söz konusu kişinin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Siz gerçekten delirdiniz mi, stres kaynaklı ne yaptığınızı bilemez duruma mı geldiniz? Her iç saha ve deplasmana bir hoca efendiyi sırf okusun üflesin diye kafileye dahil etmek de nedir? Yetinmeyip kulübün aracıyla getirip götürdüğünüz bir kadına para karşılığında suya okutup üfletmek, okuduğu suyu stadın zeminine serpmek de nedir? ”

BAŞKAN RIZA PERÇiN: ‘NE VAR BUNDA!’

Tartışmayla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, “Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Bizim aramızda her görüşten, her inanıştan arkadaş var. Herkesin bir hacısı, bir hocası olabilir. Ben de konuyu araştırdım. Elbette zor bir süreçten geçiyoruz. Dua okuyan hocamız da olabilir. Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda?” dedi.