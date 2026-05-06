×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Antalyaspor#Galatasaray
Antalyasporda okunmuş su krizi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak olan küme düşme hattındaki Akdeniz kulübü Antalyaspor'da ilginç bir tartışma yaşanıyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 29 puanla küme düşme hattında bulunan ve cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor’da ‘okunmuş su’ tartışması patlak verdi! Kırmızı beyazlı kulübün yöneticileri ve taraftarların dahil olduğu tartışma, eski bir kulüp çalışanının sosyal medya paylaşımıyla başladı. Söz konusu kişinin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Siz gerçekten delirdiniz mi, stres kaynaklı ne yaptığınızı bilemez duruma mı geldiniz? Her iç saha ve deplasmana bir hoca efendiyi sırf okusun üflesin diye kafileye dahil etmek de nedir? Yetinmeyip kulübün aracıyla getirip götürdüğünüz bir kadına para karşılığında suya okutup üfletmek, okuduğu suyu stadın zeminine serpmek de nedir? ”

Gözden KaçmasınGalatasarayda Dursun Özbekin yeni yönetimi belli olduGalatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetimi belli olduHaberi görüntüle

BAŞKAN RIZA PERÇiN: ‘NE VAR BUNDA!’

Tartışmayla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, “Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Bizim aramızda her görüşten, her inanıştan arkadaş var. Herkesin bir hacısı, bir hocası olabilir. Ben de konuyu araştırdım. Elbette zor bir süreçten geçiyoruz. Dua okuyan hocamız da olabilir. Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda?” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!