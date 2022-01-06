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Antalyaspor'da Nuri Şahin'den Beşiktaşlı Rosier'e: "Ayıp, yakışmadı..."

#Nuri Şahin #Antalyaspor#Süper Kupa
Antalyasporda Nuri Şahinden Beşiktaşlı Rosiere: Ayıp, yakışmadı...

TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a penaltılarda 4-2 mağlup olan Antalyaspor'da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin konuştu ve Beşiktaşlı Rosier'ye tepki gösterdi.

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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a penaltılarda 4-2 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nuri Şahin'in açıklamaları;

Beşiktaş'ı ve Önder hocayı tebrik ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı kontrolü elimize aldık. Uzatmalarda daha diriydik. Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki... Hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim. Mustafa, inanılmaz bir karakter göstererek penaltıyı atmak istedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum.

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Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmaktan çok saygı önemli benim için. Bunu Beşiktaş camiasına söylemek istiyorum. Rosier'in yaptığı o kalitede bir futbolcuya yakışmadı. Yine söylüyorum. Maça gölge düşürmek, Beşiktaş'ı kötülemek için söylemiyorum. Ancak, saygı çok önemli. Kazandığında da, kaybettiğinde de...Yaptığını söylemek istemiyorum. Herkesin kendi ayıbı.

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#Süper Kupa

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