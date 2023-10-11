Antalyaspor'da Nuri Şahin'den ayrılık iddialarına yanıt!

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Süper Lig ekibi Antalyaspor'da görevinden ayrılacağı ilerü sürülen Nuri Şahin'den açıklama geldi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Genç teknik adamın yaptığı paylaşımda "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, Bu takıma inanıyorum, Bu taraftara güveniyorum" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor'da şu ana kadar 81 maçta görev alan Şahin, 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.