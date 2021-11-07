Antalyaspor'da Nur Şahin etkisi! Bu sezon ilk kez...

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Altay’ı, Mukairu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip, aldığı galibiyetle puanını 15’e yükseltti.

İLK KEZ 2 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Antalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 12 maç sonunda ilk kez 2 maç üst üste kazandı. Kırmızı beyazlılar ligde oynanan maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, son 2 haftada deplasmanda GZT Giresunspor ve sahasında İzmir ekibi Altay’ı mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 15 puanın 10’unu sahasında kazandı. Antalyaspor iç sahada oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, 12 maçta elde ettiği 4 galibiyetin üçünü kendi sahasında oynadığı maçlarda kazandı.