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Antalyaspor'da Nur Şahin etkisi! Bu sezon ilk kez...

#Fraport TAV Antalyaspor#Süper Lig#Nuri Şahin
Antalyasporda Nur Şahin etkisi Bu sezon ilk kez...

Fraport TAV Antalyaspor, İzmir ekibi Altay karşısında aldığı galibiyetle Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı maçlarda bir ilki gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Altay’ı, Mukairu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip, aldığı galibiyetle puanını 15’e yükseltti.

İLK KEZ 2 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Antalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 12 maç sonunda ilk kez 2 maç üst üste kazandı. Kırmızı beyazlılar ligde oynanan maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, son 2 haftada deplasmanda GZT Giresunspor ve sahasında İzmir ekibi Altay’ı mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 15 puanın 10’unu sahasında kazandı. Antalyaspor iç sahada oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, 12 maçta elde ettiği 4 galibiyetin üçünü kendi sahasında oynadığı maçlarda kazandı.

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#Fraport TAV Antalyaspor#Süper Lig#Nuri Şahin

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