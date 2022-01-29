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Antalyaspor’da Ndao ilk antrenmanına çıktı

#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri#Alassane Ndao
Antalyaspor’da Ndao ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımda yeni transfer Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, imzanın ardından takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Fraport TAV Antalyaspor, FİFA’nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı beyazlı takım futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde günü çift antrenmanla tamamladı. Akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, çift kale maçla sona erdi.

DOĞUKAN NELİK TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kırmızı beyazlı takımda sezon başında ön çapraz bağları kopan Doğukan Nelik’ten sevindirici haber geldi.

21 yaşındaki defans oyuncu sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fibula kemiği kırılan ve sakatlığı devam eden Harun Alpsoy takımla çalışmalarda yer almadı.

NDAO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Akreplerin, devre arasındaki 3’üncü transferi olan Senagalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, takımla ilk antrenmanına çıktı. 25 yaşındaki Ndao, antrenmanda hırslı ve istekli görüntü çizdi.

METALİST 1925 KHARKİV İLE HAZIRLIK MAÇI

Lige verilen ara kapsamında Fraport TAV Antalyaspor, bugün saat 17.30’da Belek turizm merkezinde Ukrayna temislicisi Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olacak.

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#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri#Alassane Ndao

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