MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'da Lukas Podolski'den Beşiktaş maçı sonrası itiraf: 'Sokaktan geldiği belli'
GeriFutbol Antalyaspor'da Lukas Podolski'den Beşiktaş maçı sonrası itiraf: 'Sokaktan geldiği belli'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Lukas Podolski'den Beşiktaş maçı sonrası itiraf: 'Sokaktan geldiği belli'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'da Lukas Podolski'den Beşiktaş maçı sonrası itiraf: 'Sokaktan geldiği belli'
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Lukas Podolski, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Lukas Podolski'nin açıklamaları;

Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz

ARZULU BİR OYUNCU

Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle