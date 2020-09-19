Antalyaspor'da Lukas Podolski'den Beşiktaş maçı sonrası itiraf: 'Sokaktan geldiği belli'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Lukas Podolski, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Lukas Podolski'nin açıklamaları;

Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz

ARZULU BİR OYUNCU

Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki